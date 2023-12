Randonnée commentée La Rue Azeville Catégories d’Évènement: Azeville

Manche Randonnée commentée La Rue Azeville, 23 août 2024, Azeville. Azeville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 14:00:00

fin : 2024-08-23 « Les batteries d’Azeville et de Saint-Marcouf, deux sites du mur de l’Atlantique face à Utah Beach ».

Marche d’environ 7 km, prévoir de l’eau et des chaussures adaptées. Réservation obligatoire par téléphone 02 33 40 63 05 ou par email musee.azeville@manche.fr..

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie

