Atelier enfants > Comme un archéologue ! La Rue Azeville, 21 août 2024, Azeville.

Azeville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 14:00:00

fin : 2024-08-21

Initiation à l’archéologie de la Seconde Guerre mondiale.

De la fouille à l’étude des objets (gamelle, douille, casque…).

Comment comprendre aujourd’hui les restes d’un passé pas si lointain ? Les enfants se glissent dans la peau d’un archéologue, fouillent pour trouver des objets liés à la Seconde Guerre mondiale, à l’Occupation et au Débarquement. Ils les étudient ensuite pour deviner leur datation et leur fonction.

Durée : 1h30.

Réservation conseillée..

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie



