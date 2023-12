Visite guidée > Regard sur les collections, elles font l’histoire La Rue Azeville Catégories d’Évènement: Azeville

Manche Visite guidée > Regard sur les collections, elles font l’histoire La Rue Azeville, 13 août 2024, Azeville. Azeville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 17:00:00

fin : 2024-08-13 Visite guidée autour des collections : les mardis, à 17h, pendant les vacances d’été. Si les murs portent l’histoire du site, ses objets la racontent à travers cette visite guidée. Découvrez les collections de la batterie d’Azeville et redécouvrez son histoire en l’abordant sous un autre angle. En fin de visite, échange possible sur les métiers du patrimoine, des musées, les méthodes de conservation et de valorisation des collections.

Durée 1h45.

Places limitées à 12 personnes.

Réservation conseillée au 02.33.40.63.05 ou par email..

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie

Mise à jour le 2023-12-13

La Rue Azeville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azeville/