Visite guidée > Grand public La Rue Azeville, 12 août 2024, Azeville.

Azeville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 10:00:00

fin : 2024-08-12

« Une garnison en Normandie » > le lundi à 10h pendant les vacances d’été.

Qu’est que le mur de l’Atlantique ? Qu’est-ce qu’une batterie ? Découvrez l’histoire et l’architecture de la batterie d’Azeville, la vie de sa garnison et ses relations avec les habitants ainsi que les évènements douloureux de 1944.

Accompagné d’un guide, vous empruntez les 300m de galeries souterraines et tranchées couvertes.

Visite grand public.

Place limitée. Réservation conseillée au 02 33 40 63 05 ou par email musee.azeville@manche.fr.

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie



