Soirée cinéma en plein air La Rue Azeville Catégories d’Évènement: Azeville

Manche Soirée cinéma en plein air La Rue Azeville, 8 août 2024, Azeville. Azeville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 19:00:00

fin : 2024-08-08 Jeudi 8 août, à partir de 19h00.

19h : visite guidée sur réservation.

19h45 / 21h30 : pique-nique en musique .

21h45 : projection du film « L’as des as » de Gérard Oury . Synopsis du film : Jo Cavalier, entraîneur national, doit accompagner l’équipe de boxe aux J.O. de Berlin. Durant le voyage il prend en charge un enfant de dix ans poursuivi par la Gestapo.

Bande annonce : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=99.html.

Jeudi 8 août, à partir de 19h00.

19h : visite guidée sur réservation.

19h45 / 21h30 : pique-nique en musique .

21h45 : projection du film « L’as des as » de Gérard Oury . Synopsis du film : Jo Cavalier, entraîneur national, doit accompagner l’équipe de boxe aux J.O. de Berlin. Durant le voyage il prend en charge un enfant de dix ans poursuivi par la Gestapo.

Bande annonce : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=99.html

Jeudi 8 août, à partir de 19h00.

19h : visite guidée sur réservation.

19h45 / 21h30 : pique-nique en musique .

21h45 : projection du film « L’as des as » de Gérard Oury . Synopsis du film : Jo Cavalier, entraîneur national, doit accompagner l’équipe de boxe aux J.O. de Berlin. Durant le voyage il prend en charge un enfant de dix ans poursuivi par la Gestapo.

Bande annonce : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=99.html .

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie

Mise à jour le 2023-12-13 par Réseau Sites et Musées Détails Catégories d’Évènement: Azeville, Manche Autres Code postal 50310 Lieu La Rue Adresse La Rue Ville Azeville Departement Manche Lieu Ville La Rue Azeville Latitude 49.46106 Longitude -1.30703 latitude longitude 49.46106;-1.30703

La Rue Azeville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azeville/