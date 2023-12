Parachutages La Rue Azeville Catégories d’Évènement: Azeville

fin : 2024-06-05 Dans le cadre des commémorations du 80ème anniversaire du Débarquement en Normandie, les parachutistes de l’association Canopy Parachuting Team (RCPT) sauteront sur la batterie d’Azeville. Entrée libre et gratuite sur la zone d’observation des parachutage à partir de 12h. Sauts prévus à 14h et 18h30. Concert – Restauration sur place. Visite audioguidée de la batterie à tarif réduit. En partenariat avec Round Canopy Parachuting Team et le comité des fêtes d’Azeville..

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie

