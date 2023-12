Pierres en Lumières > Batterie d’Azeville La Rue Azeville, 18 mai 2024, Azeville.

Azeville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18 23:30:00

Entrée gratuite de 18h à 22h30.

Installation sonore (Paco de la Manshaft) et visite audioguidée à la tombée de la nuit..

Installation sonore (Paco de la Manshaft) et visite audioguidée à la tombée de la nuit.

.

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par Réseau Sites et Musées