LIlle rue Philippe de Comines Lille, Nord La Rue Aux Enfants rue Philippe de Comines LIlle Catégories d’évènement: Lille

Nord

La Rue Aux Enfants rue Philippe de Comines, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, LIlle. La Rue Aux Enfants

rue Philippe de Comines, le mercredi 7 juillet à 15:00

La Maison de quartier « les Moulins » en lien avec tous les acteurs du quartier propose une rue aux enfants le 07 juillet 2021 de 15h à 19h rues P. de Comines et Froissard. La rue sera fermée temporairement afin que les enfants puissent jouer librement en toute sécurité. A cette occasion, les associations du quartier proposeront aux enfants différents stands autour de la création, de jeux, de la lecture, de la mobilité (apprentissage du vélo) et une braderie de jouets pour les enfants. Animation destinés aux enfants rue Philippe de Comines rue Philippe de Comines Lille LIlle Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T15:00:00 2021-07-07T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu rue Philippe de Comines Adresse rue Philippe de Comines Lille Ville LIlle lieuville rue Philippe de Comines LIlle