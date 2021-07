La rue aux enfants rue de la litorelle, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lille.

La rue aux enfants

rue de la litorelle, le samedi 10 juillet à 15:00

Une rue aux enfants est une rue normalement ouverte à la circulation motorisée et que l’on ferme temporairement pour que les enfants puissent jouer librement sur toute sa largeur et en toute sécurité. Ainsi, de nombreux partenaires du quartier et la mairie de quartier organisent cet événement qui mêlera activités manuelles, soectacles, jeux, musiques, rollers et plein d’autres activités.

Entrée libre

Une rue aux enfants est organisée à Lille-Sud le 10 juillet entre 15h et 19h dans les rues de la Littorelle et Bruant des Roseaux.

