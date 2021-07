La rue aux enfants Martigues, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Martigues.

La rue aux enfants 2021-07-07 16:00:00 – 2021-07-07 20:00:00 L’ensemble des quartiers de la ville Divers lieux, voir programme

Martigues Bouches-du-Rhône

Les associations partenaires constatant l’exclusion des enfants et des jeunes de l’espace public travaillent de manière convergente, depuis de nombreuses années, pour changer les mentalités et les habitudes afin :

– De reconquérir l’espace public pour tous.

– De promouvoir les modes actifs (marche, vélo, roller…).

– D’encourager l’expression des habitants, jeunes et adultes, en ce qui concerne la gestion et le devenir de leur environnement quotidien.

Patronné par l’association « Rue de l’avenir », les RAE, sont labellisées.



S’amuser, courir, faire du vélo, faire des marionnettes, un film vidéo, projections,

spectacles investir les parcs et les rues en toute sécurité, voilà ce que pourront faire les minots durant les p’tits FADA.

Il y en aura pour tous les goûts, de 10 mois à 10 ans, ils sauront bien s’emparer de cet évènement !



A noter : la rue sera interdite à la circulation automobile et rendue aux enfants pour le temps de la manifestation.

Il n’a pas que les adultes qui ont été privés de LIBERTÉ depuis mars 2020, les enfants, les minots comme on dit chez nous, aussi !

Des activités sportives, ludiques et créatives pour les petits et les grands.

+33 4 42 44 34 09

