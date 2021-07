West-Cappel ecole Nord, West-Cappel La rue aux enfants ecole West-Cappel Catégories d’évènement: Nord

West-Cappel

La rue aux enfants ecole, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, West-Cappel. La rue aux enfants

ecole, le dimanche 12 septembre à 10:00 Entrée libre et gratuite

Pour la première fois, le Bar’yolé organise une rue aux enfants dans le petit village de West Cappel: diverses animations prévues tout au long de la journée à destination des enfants et leur famille. ecole west cappel West-Cappel Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, West-Cappel Étiquettes évènement : Autres Lieu ecole Adresse west cappel Ville West-Cappel lieuville ecole West-Cappel