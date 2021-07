La Rue au Fil de l’Eau – Festival Place du Bourg La Chapelle-Saint-Mesmin, 15 août 2021, La Chapelle-Saint-Mesmin.

La ville de La Chapelle-Saint-Mesmin a choisi d’investir le centre bourg et la place de l’Église, un lieu au cadre exceptionnel avec vue sur la Loire, afin de célébrer les arts de rue. Dimanche 15 août, préparez-vous à un moment convivial, festif mais aussi poétique pour toute la famille. Au programme : du théâtre, de la musique ou encore un spectacle participatif… Découvrez le programme de cette toute première édition. **CHEZ RAOUL / Entre sort forain** **Compagnie Hors les Rangs** Affaire foraine : Chez Raoul, on vient se tester, tout est bon pour faire le beau devant ses copains… Mailloche, équilibre sur caisse de bières, sarbacane spéciale COVID, et plein d’autres surprises pour les meilleurs des meilleurs… **_Tout au long de la journée – Place de l’Église_** **LA BELLE IMAGE / Impromptus fanfaronnesques** La fanfare La Belle Image présentera des extraits de son nouveau spectacle, en cours de création. La crise sanitaire est le point de départ de ce projet, dont l’idée est de s’adapter au contexte actuel en laissant place à une forme hybride, mouvante et pleine d’optimisme ! **ANATOLE – SES PLUS GRANDS SUCCÈS DES AUTRES** **Compagnie Les Copainches – De et avec Jaouen** Guitare en bandoulière, jukebox humain, Anatole aime chanter ses plus grands succès des autres. Si vous êtes de ces chanteurs cachés, timides, innés, ou qui aiment chanter à gorge déployée, vous pourrez vous faire plaisir avec un répertoire riche et varié de chansons déjà faites mais pas trop ou alors il y a longtemps. _**11h30 et 17h – Place de l’Église**_ **TROIS – PARTITION EN LA MAJEUR** **Compagnie du Trépied – De et avec Agathe Warlouzé, Marion de la Bretèque, Charlotte de la Bretèque – 40 min** TROIS – partition pour cordes en La majeur met en scène acrobaties aériennes et compositions originales. Les spectateurs sont immergés dans une bulle, bercés par les chants et musiques aux influences métissées des trois femmes. Les cordes, les boites, tout est prétexte au jeu, musical ou théâtral. Au fil du spectacle, des liens se tissent, des cordes se tressent au gré de tableaux poétiques, drôles et touchants… **_15h30 et 18h30 – Place du Bourg_** **ENSORCELÉ, LA GRANDE ENQUÊTE DE SAINT-MESMIN** **Les Pêchus – 2h** Début du VIème siècle, Saint-Mesmin a préparé un flambeau sacré afin de chasser le dragon qui règne dans une grotte sur le coteau. Au moment de l’attaquer, impossible de mettre la main dessus. Le flambeau a été ensorcelé et dérobé ! Le public, en petit groupe, va alors interroger moines, sorcières ou encore musiciens, afin de découvrir le coupable… **_20h – Parc de la Solitude – Sur inscription indispensable :_** [**_[billetterie.lcsm@orange.fr](mailto:billetterie.lcsm@orange.fr)_**](mailto:billetterie.lcsm@orange.fr) Mais aussi des déambulations surprises tout au long de la journée ! **INFORMATIONS PRATIQUES** L’entrée du festival est en entrée libre et gratuite. **Lieux du festival** > Place de l’Église / Place du Bourg / Parc de la Solitude – L’accès au festival se fait à pied rue Saint Honoré ou rue du Petit Château. > Parkings gratuits rue de Béraire et allée des Tilleuls. **Buvette et restauration sur place** **Consignes sanitaires** La **présentation du Pass sanitaire pour les plus de 18 ans est obligatoire** pour entrer dans l’enceinte du festival (QR code numérique ou papier). Les festivaliers devront présenter : > une carte d’identité et un Pass sanitaire. > ou à défaut, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 h Suivez l’actualité du festival sur la page Facebook : [[https://www.facebook.com/culturelachapellesaintmesmin](https://www.facebook.com/culturelachapellesaintmesmin)](https://www.facebook.com/culturelachapellesaintmesmin) _Le festival est soutenu par le Département du Loiret dans le cadre de « Le Loiret au fil de l’eau »_

