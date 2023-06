Camp pionniers-pionnières-caravelles La Ruchotte Moux en Morvan, 10 juillet 2023, Moux en Morvan.

Camp pionniers-pionnières-caravelles 10 – 24 juillet La Ruchotte 400

Nous organisons un séjour de scoutisme campé en itinérance entre Dijon et Chalon sur Saône en passant par le Morvan en vélo. Pendant ce séjour, les jeunes sont amenés à devenir autonome en prenant des responsabilités, notamment sur le choix du projet et sur la vie quotidienne en participant au service (préparation du repas, des activités, rangement, réparation des vélos…). Ce sejour accueille 18 jeunes de 14 à 17 ans et est encadré par 4 animateurs et animatrices bénévoles.

La Ruchotte La Ruchotte, Chassagne Moux en Morvan 58230 Chassagne Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-24T00:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:00:00+02:00

