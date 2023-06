ROCK DE CHAMBRE La Ruchidée Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges ROCK DE CHAMBRE La Ruchidée Limoges, 29 juin 2023, Limoges. ROCK DE CHAMBRE Jeudi 29 juin, 20h00 La Ruchidée Les élèves du conservatoire ne jouent pas uniquement des morceaux de musique classique. Le projet ROCK DE CHAMBRE les a amené à travailler des partitions du répertoire Rock n’roll.

Après avoir permis aux élèves des lycées Gay-Lussac, Mas-Jambost, Renoir, Saint-Exupéry et Turgot de découvrir cet aspect de l’enseignement au conservatoire, les élèves impliqués dans ce projet se produiront à La Ruchidée et au centre culturel John Lennon. La Ruchidée 16 rue de la Croix Rouge 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T20:00:00+02:00 – 2023-06-29T21:00:00+02:00

2023-06-29T20:00:00+02:00 – 2023-06-29T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La Ruchidée Adresse 16 rue de la Croix Rouge 87000 LIMOGES Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville La Ruchidée Limoges

La Ruchidée Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

ROCK DE CHAMBRE La Ruchidée Limoges 2023-06-29 was last modified: by ROCK DE CHAMBRE La Ruchidée Limoges La Ruchidée Limoges 29 juin 2023