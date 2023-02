Résidence La Ruche Gindou Cinéma 2023 : écriture de scénario de court-métrage La Ruche résidence Gindou Catégories d’Évènement: Gindou

La Ruche vous accompagne dans l’écriture de votre scénario par le biais de 3 résidences d’écriture jumelées à des festivals de cinéma. La Ruche résidence Le bourg 46250 Gindou Gindou 46250 Lot Occitanie [{“link”: “http://www.gindoucinema.org/index.php/residences-d-ecriture/residence-la-ruche/669-lancement-ruche-gindou-2022.html”}] La Ruche propose un programme de 3 résidences d’écriture de scénario de court-métrage de fiction : il se déroule pendant des festivals et se termine par des entretiens avec des producteur·trice·s. Il s’agit de 20 jours effectifs de résidence, un tutorat individualisé, des projections et rencontres avec des réalisateurs, producteurs et autres professionnels pendant des festivals et des entretiens avec des producteurs. Pour qui ? Les jeunes autrices et auteurs qui n’ont pas fait d’études de cinéma, ayant un projet de court-métrage. Quand ? Date limite de candidature : 7 Avril 2023

1ère résidence en août 2023 à Gindou pendant les 37es Rencontres Cinéma.

à Gindou pendant les 37es Rencontres Cinéma. 2e résidence en octobre 2023 à Bordeaux pendant le FIFIB, en partenariat avec l’Agence ALCA Nouvelle – Aquitaine,

à Bordeaux pendant le FIFIB, en partenariat avec l’Agence ALCA Nouvelle – Aquitaine, 3e résidence en novembre 2023 à Villeurbanne pendant le Festival du Film Court, en partenariat avec Auvergne Rhône-Alpes Cinéma et la CinéFabrique.

à Villeurbanne pendant le Festival du Film Court, en partenariat avec Auvergne Rhône-Alpes Cinéma et la CinéFabrique. En janvier 2024 à la Maison des auteurs de la SACD à Paris, journée d’entretiens avec des producteurs. Tarif : 120€ de frais de participation. Comment participer ? Dossier de candidature à établir. Plus d’informations sur le site de la Ruche Gindou.

