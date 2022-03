La ruche pédagogique au jardin Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

La ruche pédagogique au jardin Jardin Camifolia, 5 juin 2022, Chemillé-en-Anjou. La ruche pédagogique au jardin

Jardin Camifolia, le dimanche 5 juin à 10:00

L’équipe du Jardin Camifolia vous présente la ruche pédagogique et répond à vos questions : qu’est-ce qu’une ruche pédagogique, comment fonctionne-t-elle, quels-sont les objectifs ? Puis, l’équipe va s’intéresser de plus près aux abeilles, leurs métiers, leur mission dans la nature et ce pour quoi elles sont en danger.

Inclus dans le billet d’entrée

Présentation de la ruche pédagogique, son utilité, son fonctionnement et ses abeilles Jardin Camifolia 11 rue de l’Arzillé 49120 Chemillé Chemillé-en-Anjou Chemillé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Jardin Camifolia Adresse 11 rue de l'Arzillé 49120 Chemillé Ville Chemillé-en-Anjou lieuville Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chemille-en-anjou/

La ruche pédagogique au jardin Jardin Camifolia 2022-06-05 was last modified: by La ruche pédagogique au jardin Jardin Camifolia Jardin Camifolia 5 juin 2022 Chemillé-en-Anjou Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire