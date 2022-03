LA RUCHE (HIVE) Cinéma les 3 Luxembourg Catégorie d’évènement: Paris

LA RUCHE (HIVE) Cinéma les 3 Luxembourg, 26 mars 2022, . LA RUCHE (HIVE)

Cinéma les 3 Luxembourg, le samedi 26 mars à 18:00

LA RUCHE de Blerta Basholli ————————— (en avant-première) ——————- LE SAMEDI 26 MARS 2022 à 18h au Cinéma Les 3 Luxembourgs Présenté par Le Centre Culturel du Kosovo Sortie du film en France le 20.04.2022 SYNOPSIS: Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil. Fahrije lutte non seulement pour faire vivre sa famille mais également contre une communauté hostile, qui cherche à la faire échouer.

Tarifs : Normal : 10,60€ Étudiant : 7,60€ Réduit : séniors/demandeurs d’emploi 8,80€ Cartes illimitées acceptées : Le Pass Gaumont et carte UGC Ciné carte Cinémas Indépendants Parisiens Pass Culture, Cinéchèques, L’entraide

Projection du film LA RUCHE (HIVE) dans le cadre du Festival du Cinéma du Monde au Cinéma Les 3 Luxembourg organisé par FICEP. Cinéma les 3 Luxembourg 67 Rue Monsieur le Prince Quartier de l’Odéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T18:00:00 2022-03-26T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cinéma les 3 Luxembourg Adresse 67 Rue Monsieur le Prince lieuville Cinéma les 3 Luxembourg Departement Paris

Cinéma les 3 Luxembourg Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

LA RUCHE (HIVE) Cinéma les 3 Luxembourg 2022-03-26 was last modified: by LA RUCHE (HIVE) Cinéma les 3 Luxembourg Cinéma les 3 Luxembourg 26 mars 2022 Cinéma les 3 Luxembourg

Paris