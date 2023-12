My Favourite Swing en concert La Ruche en Scène Orléans, 9 décembre 2023 19:30, Orléans.

My Favourite Swing en concert Samedi 9 décembre, 20h30 La Ruche en Scène Tarif plein 12€ . Tarif réduit 6€ (-18ans, étudiant.e, personne bénéficiant du chômage ou RSA, personne en situation de handicap, intermittents)

DU SWING, DU VRAI, DU BON, DU QUI CHANTE !

Voilà ce qui résume l’esprit de ce trio. Talentueux et rigoureux, il ne se lasse pas de surprendre le public par sa virtuosité décontractée et par sa facilité à le mettre à l’aise. Hormis la qualité musicale et la fraîcheur de ces musiciens on ne peut qu’apprécier la performance : délivrer un concert personnalisé, influencé par la faveur de l’instant et de l’échange.

Les musiciens de My Favourite Swing revisitent les standards du swing avec l’originalité d’une voix suave et envoûtante. Ils interprètent ces morceaux à leur manière, avec pour seul moteur l’envie de relever le défi de la qualité et du plaisir sans contrainte, et c’est par le biais d’improvisations pures que Jean, Philippe et Brice s’autorisent entre eux quelques pieds-de-nez et facéties dont le public se réjouit d’être le témoin privilégié.

La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/scenes-au-bar/evenements/my-favorite-swing »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ecbooking.fr/my-favourite-swing »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/myfavouriteswingofficiel »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.myfavouriteswing.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

musique concert

Romain Lhuissier