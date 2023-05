TARTUFF’RIES ou Comment Tartuffe avait prédit le monde actuel La Ruche en Scène, 16 juin 2023, Orléans.

TARTUFF’RIES ou Comment Tartuffe avait prédit le monde actuel 16 et 17 juin La Ruche en Scène PT 12€ TR6€

Vous qui habitez dans le secteur d’Orléans, apprenez ici que le spectacle Tartuff’ries ou Comment Tartuffe avait prédit le monde actuel jouera exceptionnellement à La Ruche en scène le VENDREDI 16 JUIN avec Olivier Boudrand Thierry Leu et ET le SAMEDI 17 JUIN avec Hugo Zermati Thierry Leu et votre serviteur à 20H30. PT 12€ TR6€ – réservations vivement conseillées il n’y a « que » 80 places assises 06 59 51 37 30. Prochaines dates Festival OFF d’Avignon théâtre des Corps Saints à 14H55 puis Gardanne au mois d’août.

agenda ici : https://ciebrouhaha.com/agenda

Un spectacle n’existe pas sans une équipe : Co-auteur, scénographie, metteur en scene, décor : John Bodin de La compagnie LAPALM ; costumière Paula Dartigues ; direction d’acteurs Manouchka Récoché ; création lumière Stephane Ratelade ; création affiche graphisme Oriane Dalles des Beaux arts d’Orléans et Gaël de la Gournerie…

« Il est temps de sortir de vos sombres destins,

Tartuffe allume ici votre nouveau chemin.

Il fallait qu’un messie soulage votre joug,

Et qu’enfin vous marchiez autrement qu’à genou,

Qu’un sauveur vous arrache aux terreurs de la nuit

Et vous dise à l’oreille « Oui, je vous ai compris ».

Je suis né pour stopper le fléau de ces crimes

Je le dis sans vergogne : amis, « I have a dream »

Rien n’est plus désuet que le CatholicismePrenez note amigos, voici le Tartuffisme ! »

Non, TARTUFFE n’est pas MORT !

La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T20:30:00+02:00 – 2023-06-16T21:30:00+02:00

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T21:30:00+02:00

Tartuffe Moliere

Oriane DALLES, Gael DE LA GOURNERIE