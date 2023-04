Festi 45 – Le voyage de Messouda La Ruche en Scène Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Festi 45 – Le voyage de Messouda La Ruche en Scène, 3 juin 2023, Orléans. Festi 45 – Le voyage de Messouda Samedi 3 juin, 20h30 La Ruche en Scène Tarif : TP : 12€ // TR : 6€ Ce matin-là, Messaouda a préparé sa pâte à pain et, en attendant que sa pâte lève, ses chaussures à la main, elle est allée marcher sur la plage ». De Jaffa à Beyrouth, ce sera le début d’un voyage dans le monde merveilleux des contes traditionnels palestiniens et libanais. La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://festi45-artsdelaparole.com/2023/01/12/festi45-la-programmation-2023/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/scenes-au-bar/evenements/layla-darwiche-le-voyage-de-messaouda?_ga=2.245522692.1045133761.1681908318-1099832969.1676478847 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

