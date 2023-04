Festi 45 – Parfums de cardamome La Ruche en Scène Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Festi 45 – Parfums de cardamome La Ruche en Scène, 1 juin 2023, Orléans.

Tarif : TP : 12€ // TR : 6€

La maison de ma grand-mère libanaise sentait bon le café et la cardamome. Le soir, lorsqu'il y avait de la visite, on s'installait devant la maison, près du grand massif de jasmin, et ceux ou celles qui connaissaient des contes, racontaient… Dans «Parfums de cardamome», Najoua Darwiche vous invite à plonger dans le monde merveilleux des contes d'Orient. Un trésor perdu au milieu du désert, une princesse qui ne veut pas se marier, un homme qui tombe amoureux d'une étoile, un voyage en tapis volant… Un récital d'histoires pour faire rêver petits et grands !

La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans

2023-06-01T20:30:00+02:00 – 2023-06-01T22:00:00+02:00

