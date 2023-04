Soirée Haiti La Ruche en Scène Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Soirée Haiti La Ruche en Scène, 28 mai 2023, Orléans. Soirée Haiti Dimanche 28 mai, 20h30 La Ruche en Scène Tarif : TP : 12€ // TR : 6€ Joujou Turenne amie du vent, nous livre un spectacle empreint de la littérature et de la culture Haïtienne. Exilée du pays caribéen, la conteuse et autrice vit désormais au Québec. Cette réalité de divers horizons marque ses œuvres et ses récits. La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/scenes-au-bar/evenements/joujou-turenne-soiree-haiti?_ga=2.36334240.1045133761.1681908318-1099832969.1676478847 »}, {« type »: « link », « value »: « https://festi45-artsdelaparole.com/2023/01/12/festi45-la-programmation-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

