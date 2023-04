Il y a un monde ailleurs IV La Ruche en Scène Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Il y a un monde ailleurs IV La Ruche en Scène, 12 mai 2023, Orléans. Il y a un monde ailleurs IV Vendredi 12 mai, 20h30 La Ruche en Scène Tarif : TP : 12€ // TR : 6€ La grande conteuse Muriel Bloch étonne, emporte, fascine et dit, inlassablement, collectant des histoires de l’humanité, ethnographe de l’imaginaire. Des histoires diverses mais toujours musicales. Elle est accompagnée, comme souvent, du multi-instrumentiste d’origine bissau-guinéenne João Mota (guitare, cavaquinho, chant et percussions). Des contes à savourer à tous les âges. La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/scenes-au-bar/evenements/il-y-a-un-monde-ailleurs-iv-muriel-bloch-et-joao-mota?_ga=2.36204064.1045133761.1681908318-1099832969.1676478847 »}, {« type »: « link », « value »: « https://festi45-artsdelaparole.com/2023/01/12/festi45-la-programmation-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

