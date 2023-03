Concert et Jam Session de chant brésilien La Ruche en Scène Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Concert et Jam Session de chant brésilien La Ruche en Scène, 30 avril 2023, Orléans. Concert et Jam Session de chant brésilien Dimanche 30 avril, 17h00 La Ruche en Scène Entrée gratuite Concert final des participants au stage de chant brésilien animé par Sonia Cat Berro les 29 et 30 avril 2023.

Au programme des passages en solo des participants et des polyphonies sur un répertoire varié de musiques brésiliennes (samba, samba pagode, MPB, Bossa Nova).

L’accompagnement à la guitare sera assuré par Franck Sallé. La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T17:00:00+02:00 – 2023-04-30T19:00:00+02:00

2023-04-30T17:00:00+02:00 – 2023-04-30T19:00:00+02:00 gratuit

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Ruche en Scène Adresse 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Ruche en Scène Orléans

La Ruche en Scène Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Concert et Jam Session de chant brésilien La Ruche en Scène 2023-04-30 was last modified: by Concert et Jam Session de chant brésilien La Ruche en Scène La Ruche en Scène 30 avril 2023 La Ruche en Scène Orléans orléans

Orléans Loiret