Jamais sans nos portables La Ruche en Scène Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Jamais sans nos portables La Ruche en Scène, 13 avril 2023, Orléans. Jamais sans nos portables Jeudi 13 avril, 18h00 La Ruche en Scène Prix libre En quoi nos portables, présentés comme des outils d’émancipation individuels, entravent notre capacité collective d’agir. Il y est question de nos smartphones, de l’intelligence artificielle et surtout des gafams. Il y est aussi question de petit bain et de grand bain… La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T18:00:00+02:00 – 2023-04-13T19:30:00+02:00

2023-04-13T18:00:00+02:00 – 2023-04-13T19:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Ruche en Scène Adresse 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Ruche en Scène Orléans

La Ruche en Scène Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Jamais sans nos portables La Ruche en Scène 2023-04-13 was last modified: by Jamais sans nos portables La Ruche en Scène La Ruche en Scène 13 avril 2023 La Ruche en Scène Orléans orléans

Orléans Loiret