Colette Par Elle Même Samedi 25 mars, 20h30 La Ruche en Scène

Plein tarif 12 € // Tarif réduit 6 €

Produit par la Compagnie Matulu, Lecture musical avec Florie Dufour, tout public à partir de 7 ans. Extrait de La Maison de Claudine et Les Vrilles de la Vigne. handicap moteur mi La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Tour à tour drôle et touchante, l’auteure révèle ses préoccupations de femme moderne, citadine et indépendante, et paradoxalement nostalgique de son enfance liée à la nature et aux bêtes. Cette lecture à une voix solo nous plonge dans l’intimité d’une femme avant-gardiste.

2023-03-25T20:30:00+01:00

2023-03-25T21:40:00+01:00

