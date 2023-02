Parfum d’Ecosse La Ruche en Scène Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Parfum d'Ecosse Vendredi 17 mars, 20h30 La Ruche en Scène

Plein tarif 12 € // Tarif réduit 6 €

Produit par la Compagnie Dis Raconte, Spectacle de théâtre, chant et conte avec Edith Mac Leod à partir de 8 ans. Des légendes transmises par Georges Mac Pherson, célèbre conteur de l’île de Sky. handicap moteur mi La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire A l’occasion de la saint Patrick, Edith descendante du célèbre clan Mac Leod nous entraine dans un voyage en Irlande et en Ecosse, dans ce bout du monde ou le ciel et la terre se rejoignent. Là-bas, les histoires ont le mystère des brumes , l’âpreté du tweed et le soyeux des phoques. La conteuse fait surgir de la lande sauvage le peuple féérique des «Little People», des géants et des witches; Des histoires souvent inédites qu’elle ponctue de quelques chants traditionnels et jongle librement avec la langue anglaise.

