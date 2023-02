Liz Van Deuq + Leiho La Ruche en Scène Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Liz Van Deuq + Leiho La Ruche en Scène, 4 mars 2023, Orléans. Liz Van Deuq + Leiho Samedi 4 mars, 20h30 La Ruche en Scène

Plein tarif 12 € // Tarif réduit 6 €

Concert pop avec les artiste Liz Van Deuq et Leiho handicap moteur mi La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Des fleurs poussent parfois dans les fissures du ciment. Liz Van Deuq nous le chante haut et doux, dans son univers pop-réaliste. L’humour est grinçant, la musique, actuelle et douce.

Dans l’intimité d’une guitare et d’une voix, Leiho nous promène dans un univers pop folk décomplexé. À travers un groove influencé de soul et de R&B, on se laisse porter par une voix chaleureuse dans des mélodies tantôt mélancoliques, tantôt légères.

