Concert : On s’est fait tout petit La Ruche en Scène, 10 février 2023, Orléans. Concert : On s’est fait tout petit Vendredi 10 février, 20h30 La Ruche en Scène

Tarif unique : 10 €

Chanson française handicap moteur mi La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Cette petite bande d’amis s’est réunie autour du répertoire de Georges Brassens afin d’en offrir quelques interprétations. Pour cette soirée quelques amis viendront partager la scène de la Ruche, mais bon, Brassens c’est avant tout les copains d’abord non ?

Avec : Jacques Pellissier (Chant), Aude Villain (Accordéon), Pierre Schmitt Contrebasse), Georges Chesnau (flute traversière), Jean Michel Mésaric (Guitare). Venez trinquer et grignoter à la santé de LA RUCHE !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:30:00+01:00

2023-02-10T22:30:00+01:00

