Concert & vernissage – Soirée MUE #4 Aila + Paul Laurent La Ruche en Scène, 14 janvier 2023, Orléans. Concert & vernissage – Soirée MUE #4 Aila + Paul Laurent Samedi 14 janvier 2023, 19h30 La Ruche en Scène

Participation libre et consciente au bénéfice de la MUE

Musique concrète – création sonore contemporaine / Surréalisme – art contemporain handicap moteur mi La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Première mini-mue en feutrine, pour reprendre tranquillement les esprits échauffés du nouvel an : Vernissage et exposition d’Aila ; enchevêtrement de bras, de fils et de peaux.

Et Paul Laurent, maître des bruits étonnants, pour une performance toute en musique improvisée. Peut-être même d’autres surprises douces.

Avec : Paul Laurent, Aila

Organisé et produit par La Mue Collective Venez trinquer et grignoter à la santé de LA RUCHE !

2023-01-14T19:30:00+01:00

2023-01-14T22:00:00+01:00

