Vernissage – Aila Celik La Ruche en Scène, 14 janvier 2023, Orléans.

Vernissage – Aila Celik Samedi 14 janvier 2023, 18h00 La Ruche en Scène

Entrée libre

Soirée de vernissage handicap moteur mi

La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Artiste peintre, Aila explore la thématique du corps et de l’humanité qui l’habite, ou non.

A travers ses figures humanoïdes, difformes et tortueuses, nous inspirant entre peur et fascination, elle joue avec les frontières de notre perception, et nous interroge sur ce qu’il reste de nous au-delà de notre enveloppe.

Avec ses œuvres, elle cherche à ouvrir une porte vers un autre monde, plus onirique et spirituel.

Avec :Aila Celik

Venez trinquer pour soutenir l’association Scènes au Bar.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T18:00:00+01:00

2023-01-14T19:30:00+01:00