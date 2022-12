Musique – Jam #1 (partenariat M&E) La Ruche en Scène Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Musique – Jam #1 (partenariat M&E) La Ruche en Scène, 12 janvier 2023, Orléans. Musique – Jam #1 (partenariat M&E) Jeudi 12 janvier 2023, 20h00 La Ruche en Scène

Entrée libre

Concert rencontre improvisée handicap moteur mi La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Quelques dizaines de mètres en amont dans la rue de LA RUCHE en Scène s’en trouve une autre, où des musiciens de tous âges apprennent les musiques actuelles.

En plus de nombreux musiciens amateurs, l’école de musique associative Musique et Équilibre forme aussi des artistes-étudiants en cursus professionnel.

Pour cette soirée de jam intimiste et intense, Valentin, Eric, William et Dany partageront avec vous leur alchimie. Venez trinquer et grignoter à la santé de LA RUCHE !

