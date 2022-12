Concert – Mathias Sten La Ruche en Scène, 7 janvier 2023, Orléans.

Concert – Mathias Sten Samedi 7 janvier 2023, 20h30 La Ruche en Scène

Participation libre et consciente

Entremêlant intimement chant et guitare acoustique, la musique de Mathias Sten se situe là, entre le silence et le cri, elle vient nous assaillir le cœur. Dans la noirceur du temps, elle cherche cette langue qui nous unira au-delà de nous-même.

https://youtu.be/ON2omFRFskI Venez trinquer et grignoter à la santé de LA RUCHE !

