Orléans

Causerie – Chef d'orchestre/chef d'entreprise, quels point communs ? Jeudi 5 janvier 2023, 20h30 La Ruche en Scène

Tarif : prix libre et conscient

Causerie décontractée handicap moteur mi La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Un chef d’orchestre d’orchestre est un personnage qui paraît inaccessible, comme un gourou qui n’a besoin que de lever les bras pour que la musique s’anime… Mais est-ce la réalité du métier ?

1h15 pour comprendre le management au travers d’un orchestre…

Avec : Clément Joubert

Organisé et produit par la Fabrique Opéra Venez trinquer et grignoter à la santé de LA RUCHE !

2023-01-05T20:30:00+01:00

2023-01-05T22:00:00+01:00

