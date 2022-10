Théâtre : Premier Amour La Ruche en Scène Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Théâtre : Premier Amour La Ruche en Scène, 25 novembre 2022, Orléans. Théâtre : Premier Amour 25 et 26 novembre La Ruche en Scène

12 € TP / 6€ TR

Seul en scène handicap moteur mi La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Premier Amour, texte doux et amer, drôle et horrifiant à la fois, est le soliloque d’un homme comme étranger à sa propre vie. Et pourtant l’amour survient…le Premier Amour…et probablement le dernier.

Le personnage du clown traverse toute l’œuvre de Beckett et dans Premier Amour, il est bien présent ce déraciné, ce marchand de rêve qui offre au monde le spectacle de sa désillusion. Après avoir longtemps exploré et métissé le jeu théâtral et le jeu clownesque, il fallait bien qu’Amédée s’attelle un jour à jouer un texte de Samuel Beckett. Avec : Amédée Bricolo alias Christian Massas

Organisé et produit par Compagnie Amédée Bricolo

