Jeune public : Mini Pierre et le Loup La Ruche en Scène Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Jeune public : Mini Pierre et le Loup La Ruche en Scène, 20 novembre 2022, Orléans. Jeune public : Mini Pierre et le Loup Dimanche 20 novembre, 16h30 La Ruche en Scène

12 € TP / 6€ TR

Théatre de papier et musique en solo handicap moteur mi La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Les personnages de Pierre et le Loup sortent du livre et prennent vie grâce à une commode magique. Ils sont accompagnés d’instruments étonnants : flûtes, toy piano, basson, accordéon… A vous de reconnaître lequel représente chaque personnage de l’histoire ! Florie Dufour joue ce conte à géométrie variable avec pianistes à 4 mains, orchestre symphonique ou… comme ici en solo ! Un moment privilégié en famille, où faire naître ou renaître les émotions musicales de cette œuvre magnifique. Regard extérieur : Virgile Frannais

Avec : Florie Dufour

Organisé et produit par Compagnie Matulu Vite, procurez-vous un goûter maison à acheter sur place !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T16:30:00+01:00

2022-11-20T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Ruche en Scène Adresse 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Ville Orléans lieuville La Ruche en Scène Orléans Departement Loiret

La Ruche en Scène Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Jeune public : Mini Pierre et le Loup La Ruche en Scène 2022-11-20 was last modified: by Jeune public : Mini Pierre et le Loup La Ruche en Scène La Ruche en Scène 20 novembre 2022 La Ruche en Scène Orléans orléans

Orléans Loiret