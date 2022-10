Concert : Serge Tamas, solo La Ruche en Scène, 18 novembre 2022, Orléans.

Concert : Serge Tamas, solo Vendredi 18 novembre, 20h30 La Ruche en Scène

12€ TP / 6€ TR

musique afro-caraïbe handicap moteur mi

La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

La musique de Serge Tamas vient d’un terreau fertile et multiculturel : Afrique, France ( Martinique, Guadeloupe), Haïti, Cuba, Jamaïque, Amérique, c est la mer des Caraïbes !

Il compose souvent à partir d’une base rythmique venant du « Gwoka » musique traditionnelle de la Guadeloupe : tambours chants et danses, tradition héritée du temps de l’esclavage.

Le répertoire instrumental ou chanté de Serge reste tinté de nostalgie et d’interrogations ou encore de jubilation et de contorsions rythmiques. L’occasion de s’immerger dans l’ailleurs comme un voyage chamanique.

Avec : Serge Tamas.

Organisé et produit par Compagnie Slavicarib.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T22:30:00+01:00