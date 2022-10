Concert-conférence ludique : Duelles La Ruche en Scène, 12 novembre 2022, Orléans.

Concert-conférence ludique : Duelles Samedi 12 novembre, 20h30 La Ruche en Scène

12 € TP / 6€ TR

récital classique… ou presque ! handicap moteur mi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T20:30:00+01:00

2022-11-12T22:00:00+01:00

