Participation libre et consciente

Chanson Française / Indie Folk / Punk trad. handicap moteur mi La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire La Mue Collective poursuit ses soirées éponymes à la Ruche. En ce 11/11 elle se fait l’once de plaisir d’inviter 11 groupes… enfin, au sens de 1+1, ce qui, oui, fait…3. Non ? La soirée s’annonce aussi triangulaire que bermuda : textes, mots et ailleurs à l’honneur, aussi bien dans les chansons calfeutrées de ZOÉ qu’au sein du tendre trio Xameleon/Lila Tamazit/Hugo Zermati, avec une éclipse toute de zinzin vêtue, le duo punk GRIFE. Voix de louves, mots de laine et crocs lunaires, rendez-vous en ce jour férié dans l’antre jaune. ZOÉ : « Zoé chante ses multiples couleurs sentimentales à bord d’un piano. Elle invente sa propre vision de la chanson française : aussi pop que r’n’b, aussi sérieuse que décomplexée, et abondante de toplines bien senties. »

Xameleon Trio invite Hugo Zermati et Lila Tamazit : « Lila Tamazit, voix de plume posée sur la branche d’un chat persan qui ronronne. Avec la sensation d’avoir percé le mystère de ce qu’est que de dire les choses.

Hugo Zermati, voix transformative, transposition immédiate d’un regard grave & pénétrant. Adepte de la gestuelle & des corps, voilà que tout se retrouve emprisonné dans sa voix. Sur des poèmes & chansons d’Irving Rhingo, aka Xameleon. »

GRIFE : « Poétesse profane, danseuse bucheronne, punk et baroque, GRIFE harmonise les forces. Un mélange sauvage qui peuple la scène derrière des instruments graves que le duo apprivoise au fil du projet, des voix qui résonnent comme des ruines de cathédrales, des corps-canifs qui se jettent dans le vide. [C’est en forgeant qu’on devient forgeronne.] » Tarif : prix libre et conscient

Organisé et produit par LA MUE COLLECTIVE.

Venez trinquer et grignoter à la santé de LA RUCHE !

