Concert : Marjolaine Piémont La Ruche en Scène, 5 novembre 2022, Orléans.

12€ TP / 6€ TR

Audacieuse et espiègle, Marjolaine Piémont prend le monde à rebrousse-poil dans son spectacle. handicap moteur mi

Car, si elle porte le prénom d’une herbe aromatique, Marjolaine démontre avec humour qu’elle n’a rien d’une plante verte.

Manier le verbe, bousculer les sens, appuyer le trait : autant d'attitudes que s'autorise cette experte dans l'art de croquer les hommes. Pince-sans-rire, elle livre avec élégance des textes mordants d'une voix veloutée et pique avec désinvolture. Avec : Marjolaine Piémont, Quentin Becognée https://youtu.be/4Qjq_cogBzk

2022-11-05T20:30:00+01:00

2022-11-05T22:30:00+01:00

