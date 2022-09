Lecture et dédicace : « Des Femmes au Pluriel » par Aude Prieur La Ruche en Scène Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Lecture et dédicace : « Des Femmes au Pluriel » par Aude Prieur
Jeudi 13 octobre, 20h30
La Ruche en Scène
24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans

Rencontre à La Ruche avec cette pétulante écrivaine qui nous parle de son dernier recueil de nouvelles. La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Neuf femmes, neuf univers, des petites, des grandes histoires, ses sources d’inspirations, ses talents, ses secrets inavouables, vous saurez tout et pourrez découvrir son rire inénarrable sur trois notes de musique. Lecture, vente et dédicace de son œuvre. Entrée libre. Trinquez pour soutenir l’association Scènes au Bar. L’accès à la buvette est réservée aux adhérents (adhésion à prix libre mais conscient).

