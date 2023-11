Dédicace de Sophie Jomain La ruche aux livres 2 Caroline Wavrin Catégories d’Évènement: Nord

Wavrin Dédicace de Sophie Jomain La ruche aux livres 2 Caroline Wavrin, 18 novembre 2023, Wavrin. Dédicace de Sophie Jomain Samedi 18 novembre, 14h30 La ruche aux livres 2 Caroline Entrée libre Un petit avant goût de Noël souffle sur la librairie. Sophie Jomain est en dédicace pour son nouveau roman « un cœur pour Noël ». Un concept original : un chapitre par jour à lire à partir du 1er décembre. Un roman de l’Avent pour patienter jusqu’au 25 Décembre. L’occasion également de découvrir les autres titres de cette autrice qui aime raconter les autres et leur relation parfois compliquée mais fascinante dans des comédies touchantes, drôles et romantiques. La ruche aux livres 2 Caroline 14 Place de la République, Wavrin Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T18:30:00+01:00

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T18:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wavrin Autres Lieu La ruche aux livres 2 Caroline Adresse 14 Place de la République, Wavrin Ville Wavrin Departement Nord Age max 99 Lieu Ville La ruche aux livres 2 Caroline Wavrin latitude longitude 50.568685;2.931733

La ruche aux livres 2 Caroline Wavrin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wavrin/