Cirque La Ruche à Giter Saint-Christophe-sur-Guiers, 23 octobre 2023, Saint-Christophe-sur-Guiers.

Cirque 23 – 27 octobre La Ruche à Giter Sur inscription, 450€

Tout au long du séjour, notre troupe abordera la jonglerie, les équilibres, l’acrobatie et les aériens.

Que les enfants soient débutants ou expérimentés, ils s’épanouiront dans les arts du cirque.

Et entre deux ateliers cirque, de multiples activités seront proposées : balade, jeux, activités manuelles….

En parralèle de la thématique, l’équipe d’animation proposera des activités natures et sportives, des temps pour soi pour lire, dessiner, jouer.

La Ruche à Giter 2743 route de la ruchere 38380 st christophe sur guiers Saint-Christophe-sur-Guiers 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-ruche-a-giter.fr/les-colonies-de-vacances »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476063821 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:30:00+02:00 – 2023-10-23T23:30:00+02:00

2023-10-27T09:30:00+02:00 – 2023-10-27T16:00:00+02:00

la ruche a giter