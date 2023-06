Poterie La Ruche à Giter Saint-Christophe-sur-Guiers, 7 août 2023, Saint-Christophe-sur-Guiers.

Poterie 7 – 11 août La Ruche à Giter Sur inscription, 450€

Avec la poterie, les enfants sont dans l’imaginaire artistique et le plaisir de faire. Ils découvriront ou approfondiront des gestes et des techniques dans une ambiance conviviale. Moments d’échange et de partage lors des ateliers de poterie et plaisir de façonner la terre. Avec une intervenate céramiste professionnelle qui partage sa pratique avec passion.

En parralèle de la thématique, l’équipe d’animation proposera des activités natures et sportives, des temps pour soi pour lire, dessiner, jouer.

La Ruche à Giter 2743 route de la ruchere 38380 st christophe sur guiers Saint-Christophe-sur-Guiers 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-ruche-a-giter.fr/les-colonies-de-vacances »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476063821 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T22:59:00+02:00

2023-08-11T07:30:00+02:00 – 2023-08-11T17:00:00+02:00

