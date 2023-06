Tir à l’arc et multisports La Ruche à Giter Saint-Christophe-sur-Guiers, 31 juillet 2023, Saint-Christophe-sur-Guiers.

Tir à l’arc et multisports 31 juillet – 4 août La Ruche à Giter Sur inscription, 450€

Une semaine sportive avec différentes activités de tir et de précisions : tir à l’arc, fleches polynésiennes, sarbacance, arbalête. Un bivouac d’une nuitée en pleine nature, une randonnée à la journée et une sortie au lac d’Aiguebelette pour faire du kayak et du paddle seront proposés également.

Autour de ces thématiques sportives, l’équipe d’animation proposera des activités manuelles et créatives, des grands jeux, des jeux de société et des veillées.

La Ruche à Giter 2743 route de la ruchere 38380 st christophe sur guiers Saint-Christophe-sur-Guiers 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-ruche-a-giter.fr/les-colonies-de-vacances »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476063821 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:30:00+02:00 – 2023-07-31T23:00:00+02:00

2023-08-04T09:30:00+02:00 – 2023-08-04T17:00:00+02:00

la ruche a giter