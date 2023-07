Atelier artistique « illustration et narration » La Ruche A Gîter Saint-Christophe-sur-Guiers, 31 juillet 2023, Saint-Christophe-sur-Guiers.

Atelier artistique « illustration et narration » 31 juillet – 11 août La Ruche A Gîter Réservé aux enfants inscrits à la semaine aux colonies

Découverte et échanges autour du travail de l’artiste Lucie Albon

Deux séries d’ateliers d’illustration :

• Recherches entre céramique et dessin : jouer avec la composition de différentes pièces de céramique fabriquées pour l’occasion. Réalisation d’images collectives et narratives.

• Lien entre le sport et le dessin, la précision du geste, la précision du trait, représentation du mouvement, utilisation du mouvement pour dessiner.

La Ruche A Gîter 2743 Rte de la Ruchère, 38380 Saint-Christophe-sur-Guiers Saint-Christophe-sur-Guiers 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 06 38 21 https://www.la-ruche-a-giter.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 06 38 21 »}] Situé à 1165m, au coeur du Parc naturel régional de la Chartreuse, La Ruchère en Chartreuse est un hameau typique du massif.

Ce lieu calme et préservé permet aux familles, aux randonneurs, aux cueilleurs de champignons, aux sportifs de côtoyer la faune (renards, chevreuils, chouettes, etc.) et de découvrir une forêt encore sauvage et mystérieuse. Notre gîte se trouve à l’orée de cette forêt, dans un grand bâtiment aménagé en petits coins conviviaux : jeux pour les enfants, salon, presse, lecture, jeux de société…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:30:00+02:00 – 2023-07-31T12:00:00+02:00

2023-08-11T09:30:00+02:00 – 2023-08-11T12:00:00+02:00

© Lucie Albon