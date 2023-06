Cuisine et sport La Ruche à Giter Saint-Christophe-sur-Guiers Saint-Christophe-sur-Guiers Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Christophe-sur-Guiers Cuisine et sport La Ruche à Giter Saint-Christophe-sur-Guiers, 24 juillet 2023, Saint-Christophe-sur-Guiers. Cuisine et sport 24 – 28 juillet La Ruche à Giter Sur inscription, 450€ Pendant cette semaine, les enfants participeront à des ateliers cuisine et à des activités sportives pour une approche de la santé au quotidien. Nous aborderons la thématique de l’équilibre alimentaire en leur proposant des recettes joyeuses, goûteuses et pleines de vitamines. Tout au long de la semaine, une approche sportive sera proposée pour avoir l’envie de bouger au quotidien, les enfants réaliseront des vidéos d’entrainements pour continuer à la maison.

En parralèle de cette thématique, l'équipe proposera des activités natures, créatives, des grands jeux, des balades, des temps libres.

