Premier départ La Ruche à Giter Saint-Christophe-sur-Guiers, 10 juillet 2023, Saint-Christophe-sur-Guiers.

Premier départ 10 – 14 juillet La Ruche à Giter Sur inscription, 450€

Vos enfants seront accueillis sur une petite colonie de 22 enfants maximum.

Les enfants se baladent en foret, découvrent la piscine écologique rivière alp’ en petits groupes. Les animateurs proposent des activités manuelles et créatives ; des petits et grands jeux. Ils laissent aussi une place aux activités libres. Le rythme de l’enfant et le savoir vivre ensemble sont à la ruche un apprentissage à part entière. Entre monde imaginaire et réalité, les vacances des petits sont un émerveillement.

La Ruche à Giter 2743 route de la ruchere 38380 st christophe sur guiers Saint-Christophe-sur-Guiers 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-ruche-a-giter.fr/les-colonies-de-vacances »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476063821 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T22:00:00+02:00

2023-07-14T07:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00

la ruche a giter