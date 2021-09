Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon La RSE chez Mulot et Petitjean Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

La RSE chez Mulot et Petitjean Dijon, 16 septembre 2021, Dijon. La RSE chez Mulot et Petitjean 2021-09-16 17:00:00 – 2021-09-16 18:30:00 Fabrique Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest

Dijon Côte-d’Or 0 0 EUR Mulot et Petitjean s’engage chaque jour pour “bien faire”, “faire local” et “faire ensemble”, découvrez les actions que nous menons en matière de RSE lors d’un échange avec Chloé Dugourd, responsable des ressources humaines et Olympe Fadel Da Cuna, responsable qualité. L’échange sera suivi d’une visite de notre espace muséographique. accueil@mulotpetitjean.fr +33 3 80 66 30 80 Mulot et Petitjean s’engage chaque jour pour “bien faire”, “faire local” et “faire ensemble”, découvrez les actions que nous menons en matière de RSE lors d’un échange avec Chloé Dugourd, responsable des ressources humaines et Olympe Fadel Da Cuna, responsable qualité. L’échange sera suivi d’une visite de notre espace muséographique. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Fabrique Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l'Ouest Ville Dijon lieuville 47.32389#5.01781