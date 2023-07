La Ferme buissonnière « Portes Ouvertes » La Rouyrie Sauveterre-de-Rouergue, 1 juillet 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

Sauveterre-de-Rouergue,Aveyron

Visitez la ferme et venez nourrir les petits animaux!.

2023-07-01 fin : 2023-08-31 . EUR.

La Rouyrie

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie



Visit the farm and feed the little animals!

¡Visita la granja y ven a dar de comer a los animalitos!

Besuchen Sie den Bauernhof und füttern Sie die kleinen Tiere!

